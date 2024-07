Jak wygląda życie Justyny Steczkowskiej na co dzień? Odpowiedź na to pytanie chciałoby poznać wiele fanów diwy i dziesiątki tysięcy kobiet w Polsce, które są zachwycone jej stylem. Co jada na śniadanie? O której wstaje? Kiedy kładzie się spać? My już wiemy!

Justyna Steczkowska o luksusie

Diwa przedstawiła swój plan dnia w "Gali". Swój normalny dzień zaczyna od godziny siódmej. Najpierw wypija szklankę źródlanej wody, następnie szklankę soku ze świeżo wyciśniętych warzyw i owoców z dodatkiem różyczki świeżego brokułu, później nakłada odżywkę Revitalash na rzęsy i włosy.

Wokalistka śniadanie je około godziny 8 - "latem zawsze w ogrodzie". Przed śniadaniem Justyna delektuje się kawą, a jej córka, Helenka - pije kakao, które przelewa do małych filiżanek. Dziewczynka na pewno chce wzorować się na mamie, której znakiem rozpoznawczym jest elegancja.

Kiedy Steczkowska nie występuje, zajmuje się pracą biurową. Jeśli jest ciepło, robi to w ogrodzie:

Mamy kilkuhektarową posiadłość, więc czuję się swobodnie, wiedząc, że nikt mnie nie obserwuje.

U Justyny Steczkowskiej gotuje gosposia i... syn

Odkąd Justyna rozstała się z menadżerką, ma na głowie mnóstwo spraw. Nowa trasa koncertowa, premiera płyty z Bobanem Markovicem, koncerty. Nic więc dziwnego, że w domu korzysta z pomocy gosposi. Piosenkarka uwielbia jej obiady. W weekendy zaś gotuje jej syn, Leon, znany już bloger kulinarny oraz mąż, Maciej Myszkowski.

Tajemnice makijażu Justyny Steczkowskiej

Wydawać by się mogło, że nad makijażem Justyna spędza godziny. Okazuje się, że wystarczy jej tylko podkład Luxe Miracle Avon, a na to sypki puder Estee Lauder. Później już tylko perfumy Avon Attraction, których jest ambasadorką i jest gotowa do wyjścia!

Po koncertach Justyna zawsze wraca do domu:

W środku nocy docieram do naszego wielkiego łoża z baldachimem, przytulam się do mojego kochanego męża i błogo zasypiam. Dopóki w nocy nie budzi mnie słodki dziecięcy głosik: "mamo, ja scie do ciebie..."

Życie prawdziwej diwy...

Justyna Steczkowska nawet na ulicy zachwyca

