Czy Justyna Steczkowska rywalizuje z Kayah? Takie pogłoski pojawiają się odkąd diwa wydała pierwszy singiel "Kto wciska mi kit" z nadchodzącej płyty "I na co mi to było" (premiera - 22 października), który dla wielu był kopią hitu Kayah - "Prawy do lewego". Głos w sprawie zabrała nawet Dorota Wróblewska.

Wiele osób uważa, że Justyna, nagrywając bałkańską płytę z Bobanem Markovicem, chce przebić płytę Kayah z Goranem Bregovicem z 1999 roku, która sprzedała się w ogromnym nakładzie. Mało tego, według dziennika Fakt, Steczkowska przełożyła premierę swojego albumu ze względu na to, że płyta Kayah jest teraz na przecenie i znów sprzedaje się rewelacyjnie. My postanowiliśmy sprawdzić, co na ten temat sądzi Justyna:

Myślę, że to media nakręciły taką sytuację. Ona nie jest wygenerowana z prawdziwych sytuacji. Wszyscy mamy świadomość, że serbska muzyka jest znana na całym świecie, mnóstwo ludzi ją nagrywa raz jeszcze, powraca do starych utworów, bo to jest kawał dobrej muzyki. Tak jak ja kiedyś nagrałam "Alkimję" i jest to muzyka żydowska, tak niedawno Kayah nagrała żydowską płytę, świetną zresztą, sama sobie kupiłam. Objechała całą Polskę z wielkimi sukcesami, bo ludzie kochają tą muzykę. Tak jak ja byłam z "Alkimją" w wielu miejscach w Polsce, i zawsze był wzruszenia, łzy, to były wspaniałe momenty. Podobnie jest z tą muzyką. Czuję, że to jest coś fajnego dla widza. To jest to medialne gadanie. Nie da się przebić płyty Kayah i Bregovica i nikt nie ma takiego zamiaru. Bo po co? To jest inna muzyka, inne piosenki. - przekonuje diwa

Diwa opowiedziała nam również o nadchodzącej trasie koncertowej:

Dla mnie nowa trasa koncertowa jest przełomowa. Zawsze starałam się do koncertów dodać coś, co widza zachwyci. Tutaj będzie miał naprawdę pole do oglądania czegoś prawie jak film.



Pierwszy koncert już 8 listopada w Krakowie!

A więc wszystko jasne! Czekamy z niecierpliwością na płytę Justyny i Bobana! A już niedługo premiera teledysku do piosenki "Płoną maki, kapie wino"

Dla porównania:

Ostatni przebój Justyny Steczkowskiej:

Hit Kayah:

Justyna Steczkowska - premiera jej płyty już 22 października!