Justyna Steczkowska to jedna z najpiękniejszych i najlepiej ubierających się polskich wokalistek. Steczkowska ma świadomość swojego ciała, wie jak się ubierać, żeby podkreślić wszystkie swoje atuty, a jest ich naprawdę sporo! Jak to robi, że ma taką figurę? Piosenkarka twierdzi, że je naprawdę dużo, choć nie wszyscy jej wierzą. W Dzień Dobry TVN Steczkowska opowiedziała o przygotowaniach do Wielkanocy i o tym, co je i i ile je!

Reklama

Rodzina jest wyrozumiała, oni gotują. Ja raczej parzę herbatę, przyjmuję gości, jestem miłą gospodynią domową. Uwielbiam jeść, jestem najlepszym testerem. Wiem, że nie widać. Nikt mi nie wierzy - powiedziała Steczkowska.

A wy wierzycie Steczkowskiej w to, że uwielbia jeść i je naprawdę dużo? Jeśli to rzeczywiście prawda, my zazdrościmy jej takiej przemiany materii! Trzeba jednak dodać, że taka figura to z pewnością nie tylko dobre geny, ale również aktywny tryb życia. Steczkowska jest bardzo aktywna fizycznie - ostatnio na przykład pojechała w góry i tam jeździła na nartach.

Zobacz: Które polskie gwiazdy powinny przytyć?

Zobacz także

Justyna Steczkowska ma idealną figurę.

Gwiazda twierdzi, że je dużo...

... ale nikt nie chce w to wierzyć.