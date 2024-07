Justyna Steczkowska zawsze podkreśla w wywiadach, że rodzina w jej życiu jest najważniejsza. Diwa zawsze stara się wrócić do niej po koncertach (niedawno wyruszyła w nową trasę). W rozmowie z Party.pl przyznaje, że wsparcie najbliższych to dla niej motywacja do działania:

Kiedy schodzę ze sceny (...) jedyne, o czym marzę, to żeby spotkać się ze swoją rodziną. Wiem, jak ciężko jest ludziom, którzy tego wsparcia nie mają. To bardzo ważne dla nas, żeby przy drugiej osobie być sobą - mówi nam wokalistka.

Wokalistka ma wyjątkowe szczęście - zawsze może liczyć na męża Macieja oraz dzieci: Leona, Stasia i Helenkę. Wystąpiła nawet niedawno razem z nimi w reklamie. Co jednak mówi o tych artystach, którym nie udało się założyć rodziny? Zobaczcie!

Justyna Steczkowska może liczyć na wsparcie rodziny

Justyna Steczkowska została niedawno twarzą Gatty

