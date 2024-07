1 z 9

Justyna Steczkowska ma już za sobą pierwszy koncert w ramach nowej trasy koncertowej z orkiestrą cygańską, która promuje płytę "I na co mi to było" nagraną w duecie z Bobanem Markovicem. Już same zdjęcia z prób zapowiadały wielkie widowisko. Jak było w rzeczywistości?

Bilety na koncert Justyny zostały wyprzedane w mgnieniu oka. Na show w ICE Kraków Congress pojawiło się ponad 2 tysiące fanów! Widzowie nagrodzili Justynę owacjami na stojąco, a ona sama spotkała się z fanami i przez ponad 2 godziny z nimi rozmawiała i rozdawała autografy. Zdjęcia- Krakowskie Biuro Festiwalowe (G.Ziemiański dla ICE Kraków). Kolejny koncert już 12 listopada w Poznaniu!

Warto zwrócić również uwagę na kolorowe stroje artystki, które zaprojektowała ormiańska projektantka LILIT. Dzięki nim, koncerty Justyny to nie tylko uczta dla ucha, ale i oka ;)

Zobaczcie, jak wyglądała Justyna Steczkowska na koncercie w Krakowie!