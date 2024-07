Justyna Steczkowska przez wiele lat chroniła prywatność swoich dzieci i starała się nie pokazywać się z nimi publicznie. Tak było do czasu, kiedy najstarszy syn gwiazdy postanowił spróbować swoich sił w show- biznesie. Leon Myszkowski postanowił założyć videobloga kulinarnego, gdzie prezentuje swoje popisowe dania. Potencjał w młodym blogerze dostrzegli już reklamodawcy, którzy chcieliby z nim współpracować.

Niestety, w mediach pojawiła się ostatnio informacja według której Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski mają odmienne zdanie co do kariery ich syna. Jeden z tygodników sugerował, że piosenkarka kłoci się z mężem, który nie pochwala nowej pasji Leona. Plotki dotyczące piosenkarki postanowiła skomentować jej menadżerka. W rozmowie z Super Expressem zapewnia, że plotki o rzekomych kłótniach są wyssane z palca.

- To totalna bzdura! Ani Justyna ani Maciej nie zajmują się karierą Leona, sam sobie świetnie radzi, wie co chce robić w życiu, a rodzice go tylko wspierają i chronią przed złymi decyzjami. Justyna i Maciej już dawno postawili mu ultimatum, że tylko nie zaniedbując nauki w szkole może zajmować się blogiem. I tak też jest- zapewnia menadżerka gwiazdy.