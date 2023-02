Izabela Janachowska odchodzi z Polsatu? Skomentowała doniesienia 

Po głośnym spięciu w mediach Izabela Janachowska postanowiła wrócić do odpoczywania z rodziną. Paulina Smaszcz, która pokusiła się na kilka mało eleganckich uwag na temat ekspertki ślubnej, zakłóciła urlop gwieździe. Ostra przepychanka słowna na razie ucichła, ale sprawą już podobno zajmują się prawnicy. Tymczasem Izabela Janachowska skupiła się na mężu i dziecku, z którymi nadal wypoczywa na Seszelach. Gwiazdy i internauci wspierają Izabelę Janachowską: "Proszę się nie przejmować osobą, która..." Izabela Janachowska postanowiła, że przestanie komentować zamieszanie z Pauliną Smaszcz. Gwiazda zaczęła chwalić się zdjęciami z urlopu. Ostatnio na jej Instagramie pojawiła się romantyczna fotografia z Krzysztofem Jabłońskim. Ekspertka ślubna dodała też opis, w którym przypomniała, że razem z mężem zawsze się wspierają. Zobacz także: Fanka Smaszcz drwi z syna Izabeli Janachowskiej. Niebywała reakcja Pauliny Samotnie jesteśmy jedną kroplą. Razem jesteśmy jak ocean — napisała Izabela Janachowska. Pod wpisem pojawiły się komentarze gwiazd. Odezwał się m.in. Krzysztof Ibisz, który zaapelował do gwiazdy i jej ukochanego, by podczas urlopu nie przejmowali się innymi sprawami. Głos zabrała także Kajra, żona Sławomira. Miłych wakacji, kochani. I nie dajcie się rozproszyć! Only chill and good vibes — napisał Krzysztof Ibisz. Najlepiej — dodała Kajra. Wsparcia Izabeli Janachowskiej udzielili także internauci. Niektórzy wprost odnieśli się do sytuacji z Pauliną Smaszcz i wbili szpile dziennikarce. Co ciekawe, choć ekspertka ślubna nie odpowiedziała na nie, to jednak zostawiła przy nich serduszka. Udanych wakacji i proszę się nie przejmować osobą, która za wszelką cenę szuka rozgłosu i poklasu Lepiej być szczęśliwym tatą-dziadkiem niż samotnym, Iza. Nic tak...