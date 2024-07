Wielka niespodzianka dla wszystkich fanów Eurowizji! Justin Timberlake wystąpi podczas finału Eurowizji 2016! Taką informację podała niedawno szwedzka telewizja! Amerykański wokalistka zaśpiewa swój nowy utwór "Can’t Stop The Feeling”.

Justin Timberlake gwiazdą Eurowizji 2016

Justin Timberlake wystąpi podczas Interval Act w finale Eurowizji 2016, czyli tuż przed głosowaniem. Najprawdopodobniej zaśpiewa utwór „Can’t Stop The Feeling” do filmu "Trolls", który został wyprodukowany przez szwedzkich producentów: Max'a Martina i Shellback’a. Dla fanów Eurowizji to wielka niespodzianka. W końcu na eurowizyjnej scenie tak wielkiej gwiazdy nie było dawno!

Wielki powrót Justina!

Utwór „Can’t Stop The Feeling” zapowiada kolejny album wokalisty. Poprzedni ukazał się trzy lata temu. Fani byli mocno zniecierpliwieni, jednak w piątek Justin podarował im nowy singiel i teledysk. W klipie widzimy przystojnego piosenkarza w towarzystwie Drem Works, a także aktorkę Annę Kendrick oraz Gwen Stefani! Piosenkarz przyznał, że nowa płyta będzie inspirowana jego południowymi korzeniami:

Myślę, że to, gdzie dorastałem w Ameryce, ma wielki wpływy. Dorastałem w Tennessee - w centrum kraju. Memphis, które jest znane jak miejsce narodzin rock and rolla, ale także dom bluesa, nieco dalej jest Nashville wypełnione muzyką country - mówił w rozmowie z Rolling Stone.

Eurowizja 2016 - pierwszy półfinał już jutro w TVP 1 o godzinie 21., drugi - 12 maja (z udziałem Michała Szpaka), finał - 14 maja. Jak głosować, gdzie oglądać - tutaj niezbędne informacje.

Czekacie na występ Justina Timberlake'a?

Nowa piosenka Justina.

