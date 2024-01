Na ten powrót fani czekali przez trzy lata. Do TVP wraca Artur Orzech, który w rozmowie z mediami zdradził, że... ponownie skomentuje Eurowizję! Dla wiernych fanów tego wydarzenia to naprawdę ważna informacja, bowiem Orzech komentował konkurs niemal nieprzerwanie przez 29 lata, od 1992 roku!

Artur Orzech rozstał się z TVP nagle, w marcu 2021 roku. Wówczas stacja przekazała, że dziennikarz, bez uprzedzenia, nie pojawił się na nagraniu "Szansy na sukces", którą prowadził, przez co została zerwania z nim umowa. Sam Orzech przedstawił inną wersję wydarzeń:

To nie odbyło się tak, jak przedstawiała to Telewizja Polska – czyli że nikomu nic nie powiedziałem, milczałem i nie pojawiłem się na nagraniach. To pewne zafałszowanie. Gdyby rzeczywiście tak było, skąd wziąłby się Marek Sierocki? Przechodził korytarzem przy S-5 na Woronicza? Przecież nie wyciągnięto go jak królika z kapelusza iluzjonisty. Produkcja wiedziała, że mnie nie będzie, w związku z czym sięgnięto po niego jako zastępstwo

mówił w Plejada.pl dziennikarz