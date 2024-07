Nie milkną echa wczorajszego koncertu Justina Timberlake'a w Gdańsku. Amerykański wokalista dał znakomite show, a publiczność odwdzięczyła mu się pięknym gestem w trakcie koncertu. Justin nie ukrywał wzruszenia i możemy być pewni, że wizytę w naszym kraju będzie długo pamiętał. Przypomnijmy: Justin wzruszył się podczas koncertu w Gdańsku. Przyjechał z okrojonym show

My natomiast mamy dla was kolejną ciekawostkę. Justin, jak na wielką gwiazdę przystało, przyleciał do Polski prywatnym odrzutowcem. Jak donosi portal LubieLatac.pl, Timberlake wyczarterował odrzutowiec marki Embraer EMB-135BJ Legacy 650. Samolot jest nowy, bo wyprodukowany w 2014 roku, a w jego wnętrzach wokalista miał do dyspozycji salon (mogący zamienić się w sypialnię), wygodną łazienkę oraz barek. Na pokładzie był również internet i telefon. Luksus to chyba za mało powiedziane.

Tak prezentuje się imponujące wnętrze odrzutowca, którym Justin przyleciał do Polski. Więcej zdjęć tutaj.

