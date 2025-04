Baby boom w polskim show biznesie trwa. Dopiero co informowaliśmy, że na świecie pojawiła się pociecha Emilii Saneckiej, znanej wokalistki z zespołu "Daj to głośniej", a teraz do mediów napłynęła kolejna radosna wiadomość. Właśnie dowiedzieliśmy się, że na początku kwietnia mamą została także Natalia Rybicka. Aktorka jednak dopiero teraz zdecydowała się ogłosić tę wspaniałą nowinę w swoich mediach społecznościowych.

Natalia Rybicka została mamą

Natalia Rybicka to ceniona polska aktorka filmowa i teatralna, znana z ról w serialach takich jak „Blondynka” czy „Londyńczycy”. Jej partnerem życiowym jest Michał Sobociński, operator filmowy. Para poznała się w 2017 roku podczas festiwalu filmowego w Seattle. W 2020 roku Michał oświadczył się Natalii podczas romantycznego wyjazdu do Wenecji, a w kolejnym roku wzięli ślub na Sycylii, utrzymując ceremonię w tajemnicy przed mediami.

Natalia Rybicka po raz pierwszy została mamą 7 czerwca 2022 roku, kiedy to urodziła córkę Helenę. Z kolei swoją drugą ciążę długo ukrywała przed mediami. Dopiero 30 stycznia 2025 roku, podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu, zaprezentowała swoje ciążowe krągłości, ogłaszając w ten sposób, że ponownie zostanie mamą.

Teraz pociecha Natalii Rybickiej i Michała Sobocińskiego jest już na świecie. Jak się okazało, aktoka urodziła synka, który otrzymał imię Vito.

Vitaj Vito! Dobrze, że już jesteś - przekazała Natalia Rybicka na swoim Instagramie

Głos zabrał również dumny tata, który opublikował piękne zdjęcia maleństwa i napisał:

Vito Leo Sobociński. Nasz Sycylijski Lew jest tutaj i ma się świetnie!!! Otrzymał imię na cześć pradziadka Witolda, z małym twistem. Urodzony w zeszłym tygodniu w sobotę, 5 kwietnia 2025 roku o 11:08. 3666g, 56cm, 10/10. Jestem bardzo wdzięczny mojej niesamowitej żonie. Jesteś boginią... Dziękuję za wszystko!!! Rodzina Sobo przesyła pozdrowienia. - przekazał partner aktorki

Fani przesyłają gratulacje dla Natalii Rybickiej

Pod nowym wpisem Natalii Rybickiej, w którym aktorka ogłosiła radosną nowinę o narodzinach synka, pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji od fanów.

No cześć przystojniaku! Miło Cię widzieć po drugiej stronie brzuszka!! Dużo zdrowia i szczęśliwego życia!!!

Piękno. Wspaniałe imię, tribute dla Pradziadka, a jednocześnie nowe brzmienie. Gratulacje, jesteście piękni

Dużo szczęścia dla Was - piszą internauci

I my również dołączamy się do tych gratulacji i ciepłych słów!

