Justin Bieber wystąpi w Polsce! A dokładnie - w TAURON Arenie w Krakowie. Agencja koncertowa Prestige MJM poinformowała, że amerykański wokalista przyjedzie do naszego kraju 11 listopada 2016 roku! Gdzie i kiedy będzie można kupić bilety? Znamy szczegóły!

Justin Bieber w Polsce - szczegóły koncertu

Justin Bieber we wrześniu ruszy w europejską trasę koncertową w ramach promocji albumu "Purpose", który podbija listy przebojów (a zwłaszcza hit "What Do You Mean"). Rozpocznie się ona 4 września 2016 roku w Berlinie. Zaś 11 listopada Justin zawita do Polski:

Od dłuższego czasu otrzymywaliśmy setki wiadomości od polskich Beliebers z prośbą o ponowne zaproszenie Justina Biebera do Polski. Fanki artysty prześcigały się w pomysłach, jak zwrócić naszą uwagę. Za każdym razem, gdy ogłaszaliśmy koncert innego artysty, dziewczyny były pełne emocji. Cieszymy się, że w końcu cierpliwość polskich fanów Justina Biebera została wynagrodzona – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

Gdzie będzie można kupić bilety na koncert Justina Biebera w Polsce? Sprzedaż ruszy w czwartek, 17 grudnia, o godzinie 10:00 (na stronach prestigemjm.com, eBilet.pl, a także w sieci salonów Empik na terenie całego kraju). W najbliższy piątek, 11 grudnia, o godzinie 16:00, rozpocznie się przedsprzedaż biletów dla członków fan clubu. W tym przypadku bilety będzie można kupować tylko poprzez stronę prestigemjm.com. Przedsprzedaż potrwa do 16 grudnia do godziny 22:00.

Ceny biletów na koncert Biebera w Polsce

Ile trzeba będzie zapłacić za bilet na koncert Justina? Najtańsze wejściówki kosztują 195 zł (są to trybuny boczne z ograniczonym widokiem). Im lepsze miejsce, tym wyższa cena. Najdroższe - aż 1000 złotych! (sektor Diamond Circle).

Wybierzecie się na koncert Justina Biebera w Polsce? Cieszy nas to, że coraz więcej zagranicznych gwiazd wybiera Polskę! W końcu w przyszłym roku czeka nas również koncert Rihanny!

Justin Bieber wystąpi w Polsce

Justin Bieber promuje nową trasę. Oto jego ostatni hit:

