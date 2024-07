Rihanna wystąpi w Polsce, a na jej występ już można kupić bilety. Ceny wahają się od 179 zł do 1100 zł. Artystka zaśpiewa na PGE Narodowy w Warszawie już 5 sierpnia.

Rihanna zagra w Warszawie

Pełna lista miast, w których zagra pokazał się na jej stronie www.rihannanow.com/tour/. Przed występem gwiazdy pojawi się support i zagrają The Weeknd i Big Sean, którzy są gośćmi specjalnymi europejskiej trasy koncertowej. Na chwilę obecną do kupienia są bilety na płytę, które wahają się od 179 do 379 zł. Na trybuny w strefie D i G bilety będą w cenie 179 zł i 229 zł. Najdroższe bilety to strefa Golden Circle z możliwością wcześniejszego wejścia. Ich ceny wahają się od 800 do 1100 zł.

Oto fragment rozpiski koncertowej Rihanny

Występ gwiazdy będzie częścią jej anti world tour.

Pochodząca z Barbadosu piękność, choć ma dopiero 27 lat, już od 10 błyszczy na amerykańskiej scenie, wprowadzając na listy przebojów kolejne hity. Rihanna, uznawana jest nie tylko za świetną piosenkarkę, ale również ikonę stylu. Inspirację z niej czerpią również polskie gwiazdy...

Co ciekawe dla fanów Rihanny jej najnowsza płyta będzie dostępna w aplikacji TIDAL jako ekskluzywny materiał!

Rihanna podczas koncertu