Zauważyliście, że jurorzy z programu „The Voice of Poland” już w czwartym odcinku z rzędu są ubrani w takie same ciuchy? Jak zauważa „Fakt” kreacje Kayah, Ani Dąbrowskiej, Piaska i Nergala są identyczne od samego początku programu. Okazuje się, że muzycy zostali zmuszeni do takiego rozwiązania przez producentów muzycznego show. Czemu?

- Chodzi o to, by widzowie nie skupiali się na tym jak wyglądają jurorzy, tylko na głosach uczestników. Poza tym dzięki temu, że jury jest cały czas w tych samych strojach, wszystko jest bardziej czytelne dla widzów, którzy dzięki temu wiedzą, że wciąż trwa jeden etap- wytłumaczyła w rozmowie z tabloidem Krystyna Kulesza z RochStar.

Kulesza zdradziła również, że cały program jest oparty na amerykańskiej licencji, więc nie można zmienić narzuconych im warunków.

Miejmy więc nadzieję, że kiedy skończą się eliminacje i rozpoczną odcinki na żywo, jurorzy będą mogli zakładać to na co będą mieli ochotę!

