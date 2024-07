Julia Wróblewska pochwaliła się, jak odpoczywa po maturze. Aktorka jest już po egzaminach. I jak się pochwaliła, zna już nawet wyniki niektórych. Na swoim Instagramie poinformowała, że świetnie poszedł jej ustny język polski. Z egzaminu uzyskała świetny wynik, bo aż 93%. Julia Wróblewska nie ukrywa, że bardzo stresowała się maturą, co doprowadziło ją nawet do pewnych dolegliwości na tle nerwowym. Jednak teraz, gdy jest już po egzaminach, znalazła doskonały sposób, by się odstresować.

Julia Wróblewska gra w bilard

Na Instagramie Julii Wróblewskiej pojawiała się fotka z wieczornego wypadu ze znajomymi. Julka spędziła wieczór na grze w bilard, która podobnie jak matura, poszła jej świetnie. Jednak to nie wynik gry aktorki spotkał się z ogromnym zainteresowaniem jej fanów, lecz... poza, w której Julka jest na fotografii! Gwiazda siedzie na stole bilardowym, ubrana w kuse szorty i bluzeczkę, odsłaniającą ramiona. To wystarczyło, by posypały się komentarze!

Ponętnie! Jesteś śliczna! Mega!

Julia Wróblewska po maturze znalazła czas na rozrywkę. ;)

Instagram/Julia Wróblewska

Julia Wróblewska wie, że po ciężkich egzaminach, trzeba odpocząć i zregenerować siły.