Sandra Kubicka zaledwie wczoraj ogłosiła, że wzięła ślub z Aleksandrem Baronem, a teraz pokazała wyjątkowe kadry i pochwaliła się swoim szczęściem. Internauci są zachwyceni i od razu ruszyli z komentarzami. W sieci nie brakuje również gratulacji dla Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona.

Sandra Kubicka i i jej ukochany dobrze wiedzą, jak zaskoczyć swoich fanów. Jakiś czas temu zaskoczyli wszystkich informacją o zaręczynach i ciąży, a w minioną środę okazało się, że Sandra Kubicka i Aleksander Baron wzięli ślub! Para wyjaśniła, że uroczystość odbyła się kilka dni wcześniej i pojawili się na niej jedynie ich najbliżsi.

To był piękny dzień. W bardzo kameralnym gronie, z piękną pogodą, bez fajerwerków na niebie, za to z fajerwerkami w naszych sercach. Dokładnie tak, jak sobie to wymarzyłam. (…) PS. Od dziś możecie mówić do mnie Baronowa

zdradziła modelka.