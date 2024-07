Żeby zrobić szorty musisz równo obciąć nogawki starych spodni. Następnie podszyj je i ozdób tak, by zyskały oryginalny wygląd.

W sklepach można kupić wiele podobnych do siebie modeli szortów. W dodatku często są niezwykle drogie i mało oryginalne. Dlatego chwyć za stare spodnie i nożyczki i wyczaruj z nich własny ciuch. Wystarczy 5 kroków, by zyskać oryginalne szorty ozdobione według twoich preferencji i o pożądanej długości. Ogranicza cię jedynie twoja wyobraźnia.

Dlaczego warto samodzielnie zrobić szorty?

Samodzielnie zrobione szorty to świetny sposób na zyskanie wyjątkowych i oryginalnych ciuchów. Przerabianie starych spodni pozwoli zaoszczędzić pieniądze i wykorzystać nieużywane ubranie. Do zrobienia szortów możesz użyć jakichkolwiek spodni, ważne by nie były bardzo zniszczone w górnych partiach.

Czego potrzebujesz do stworzenia szortów?

Do sporządzenia własnych, unikatowych szortów będziesz potrzebowała:

dowolnych długich spodni (np. jeansów lub materiałowych),

ostrych nożyczek krawieckich,

ołówka, markera lub flamastra,

pęsety,

szpilek,

igły i nitki,

opcjonalnie: farby do tkanin, ćwieków, naszywek, kawałków materiału, kawałków koronki.

Krok 1 – wybór długości

Wybierz spodnie, z których chcesz zrobić szorty. Muszą być uprane i pasujące do twojej sylwetki (ani za małe, ani za duże). Jeśli okaże się, że nie możesz zmieścić się w spodnie, zmocz je całkowicie wodą, włóż na ciało i spróbuj je rozciągnąć. Następnie na suchym ubraniu zaznacz ołówkiem lub flamastrem długość, jaką planujesz uzyskać.

Krok 2 – obcinanie

Kolejnym krokiem jest obcięcie nogawek. Usuń nadmiar materiału z jednej strony spodni, a następnie złóż je na pół. Drugą nogawkę obetnij wzdłuż pierwszej tak, by obie były równe. Przymierz spodnie i ewentualnie podetnij odstające nitki. Jeśli zależy ci na kolejnych wycięciach, które uzupełnisz np. koronką lub materiałem, zaznacz to miejsce. Usuń zbędną część materiału.

Krok 3 – podwijanie nogawek

Gdy twoje spodnie są już podcięte, pora na podwijanie nogawek. Nie jest to czynność obowiązkowa (np. w przypadku niektórych jeansów), jednak dzięki temu szorty będą miały ładniejsze wykończenie i będą wyglądały na bardziej eleganckie. Zawiń dwukrotnie w rulonik kraniec jednej nogawki i podepnij go szpilkami. Następnie zszyj za pomocą igły i nitki bądź maszyny do szycia. To samo zrób z drugą nogawką. Pamiętaj, by strony miały dokładnie taką samą długość. Na tym etapie szorty są gotowe, jednak żeby nadać im indywidualnego charakteru, skorzystaj z kolejnych kroków.

Krok 4 – ozdabianie

Szorty są gotowe, więc warto nadać im ciekawszego wyglądu. Spodnie możesz ozdobić ćwiekami (zdecyduj wcześniej o ich ułożeniu), naszywkami, kawałkami materiału lub farbami do tkanin. Wszystko zależy od twojej wyobraźni i dostępnych materiałów.

Krok 5 – robienie przetarć

Na koniec możesz zająć się robieniem przetarć. Te najlepiej sprawdzą się na jeansach. Weź nożyczki i ich ostrym końcem przejedź kilkukrotnie po fragmencie materiału. Następnie chwyć pęsetę i z jej pomocą powyjmuj z przetarcia nitki (ale ich nie wyrywaj). Metodę tę zastosuj w kilku miejscach.