W maju tysiące maturzystów z całej Polski przystąpiło do egzaminu dojrzałości. Wśród nich była Julia Wróblewska, która zdawała język polski, matematykę i język angielski. Czekają ją jeszcze egzaminy z hiszpańskiego - ustny i pisemny oraz ustny język polski.

Reklama

Przygotowania do matury Julii Wróblewskiej zbiegły się w czasie z pogrzebem Witolda Pyrkosza, na który młoda aktorka w końcu nie poszła. Jej nieobecność na ceremonii wzbudziła dużo emocji, bo aktorka mówiła, że będzie tego dnia się uczyć do matury, a ostatecznie spędziła dzień na zakupach i u fryzjera. Aktorka tłumaczyła później, że bardzo przeżywa pogrzeby i chce przy innej okazji położyć kwiaty na grobie Pyrkosza. Tuż przed maturą gwiazda pojawiła się też w programach śniadaniowych, gdzie opowiadała o swoich przygotowaniach do egzaminów. Nam udało się złapać Julię już po najważniejszych egzaminach. Jak jej poszło? Zobaczcie, co powiedziała nam Julia Wróblewska!

ZOBACZ: Paparazzi przyłapali Julię Wróblewską przed maturą z papierosem! Co na to jej mama? "Nie mogę jej zabronić"

Julia Wróblewska opowiedziała jak jej poszła matura.

Zobacz także

Reklama