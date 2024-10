Julia Wieniawa żyje jak w bajce! Aktorka zagrała w wielu popularnych produkcjach, a jej muzyka inspiruje wiele osób. Okazuje się jednak, że 25-latka również zmaga się z trudnościami w życiu i po raz pierwszy postanowiła otworzyć się przed swoimi fanami. Wokalistka ma bardzo ważny przekaz!

Julia Wieniawa to jedna z najbardziej znanych artystek w Polsce. 25-latka jest znana z tego, że ma wiele talentów — jest nie tylko zdolną aktorką, która zagrała w takich produkcjach jak "Rodzinka.pl" czy "Small World", ale również i wokalistką. Nie można nie wspomnieć o jej nowych utworach, które były hitem tego lata, mowa oczywiście o "Sobą Tak" czy "Popłyniemy". To jednak nie wszystko! Gwiazda jest twarzą marki L'Oreal Paris, która umożliwiła jej zrobienie światowej kariery. Julia Wieniawa była na wybiegu w Paryżu obok Kendall Jenner i Jane Fonda.

Wiele osób może pozazdrościć gwieździe, ale okazuje się, że ona również miewa gorsze dni. Na Instagramie aktorka poinformowała o swoich gorszym samopoczuciu i opublikowała zdjęcie, na którym jej twarz jest mokra od łez.

To jednak nie wszystko! Julia Wieniawa poszła o krok dalej i postanowiła podzielić się z internautami swoimi przemyśleniami. Artystka twierdzi, że wiele osób pokazuje na Instagramie tylko idealne życie, a te trudniejsze chwile tłumią w sobie.

Instagram to taka niesamowita bańka wypełniona samymi pięknymi ludźmi, żyjącymi ''wymarzonymi życiami''. Chwalimy się tylko tym, co nam wychodzi, a prawie nigdy nie pokazujemy tej ciemniejszej strony naszej codzienności.I przez to mam wrażenie, że nie umiemy rozmawiać o tym co nas boli, o problemach i kryzysach emocjonalnych. Dlatego zadam Wam pytanie

— napisała aktorka.