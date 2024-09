Wygląda na to, że życie Julii von Stein nie jest usłane różami, jakby mogło się nam wszystkim wydawać. Gwiazda reality-show bardzo wiele przeszła, a w dzieciństwie była "gnojona i poniżana" przez najbliższe jej osoby. Tak wspomina tamten okres...

Julia von Stein znana jest z tego, że nie boi się mówić głośno o tym, co myśli i chętnie dzieli się swoimi życiowymi doświadczeniami. Ostatnio celebrytka gościła u Żurnalisty, gdzie również opowiedziała o trudnych momentach w swoim życiu. 27-latka zdradziła, że była bita przez byłego partnera. Julia von Stein ostro podsumowała również Dagmarę Kaźmierską, o której wcześniej dość dobrze się wypowiadała. Jednak największym zaskoczeniem był fragment, w którym zdradziła, że "była gnojona i całe życie słyszała, że jest nikim i nic nie osiągnie" przez swoich rówieśników i rodziców. Julia von Stein często pokazuje się ze swoimi rodzicami i chyba nikt nie spodziewał się takiego wyznania celebrytki.

Byłam poniżana, nikt we mnie nigdy nie wierzył. Normalne dziecko wystarczy, że chodzi do szkoły, przechodzi z klasy do klasy, jak jedzie na czwórkach, to już jest dobrze. Ja jechałam na piątkach i szóstkach, miałam wyróżnienia na olimpiadach, ale to było za mało. Bo jak miałam wyróżnienie na olimpiadzie, to słyszałam w domu: ''Ale dlaczego nie wygrałaś tej olimpiady''. Zawsze było za mało. Nigdy nie będę wystarczająco dobra dla moich rodziców i kiedyś się bardzo tym przejmowałam, dzisiaj mam na to wyje**ne. Bardzo ich kocham, bardzo szanuje, ale chcę żyć swoim życiem

— powiedziała Julia von Stein.