Julia Starak odpoczywa na Sardynii! Na jednym ze swoich profili na Instagramie siostra milionera, Piotra Woźniaka-Staraka zamieszcza krótkie filmiki, na których trenuje w luksusowej willi należącej do rodziny. Jak już udało nam się ustalić właśnie we Włoszech odbędzie się długo wyczekiwany ślub Agnieszki Szulim i producenta filmowego. Trwają spekulacje, czy zakochani pobiorą się w Wenecji czy jednak na Sardynii w ekskluzywnej posiadłości. Dużo wskazuje jednak na to, że może być to włoska wyspa, gdzie aktualnie przebywa Julia Starak.

Siostra przyszłego pana młodego relaksuje się ćwiczeniami i pływaniem w basenie. Nie da się ukryć, że sylwetka Julii Starak uległa znacznej poprawie, ponieważ zrzuciła ona aż 20 nadprogramowych kilogramów! W social mediach chwali się spektakularnymi efektami, a na Instagramie możemy podejrzeć, jak ona to zrobiła.

W tle widać przepiękne krajobrazy, które świetnie wkomponowałyby się w ślubną dekorację. Myślicie, że to właśnie na Sardynii Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak powiedzą sobie "tak"?

Julia Starak na Sardynii

Czy Julia Starak przygotowuje się już na ślub Agnieszki Szulim?