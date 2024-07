1 z 12

Co za metamorfoza! Jak nieoficjalnie dowiedziało się Party.pl Julia Starak zrzuciła ponad 20 kilogramów!

Siostra Piotra Woźniaka - Staraka wygląda po prostu... zjawiskowo! Na swoim profilu na Instagramie Endorphin For Life śliczna milionerka wrzuca fotki ze swoich treningów. Julia około półtora roku temu zaczęła bardzo intensywnie ćwiczyć w Studio Ewy Chodakowskiej Be Activ. Ma tam zajęcia z indywidualnym trenerem (na jej Instagramie pojawiają się wspólne zdjęcia z Patrykiem Puczyłowskim - trenerem w studio Ewy Chodakowskiej Be Activ), ćwiczy na siłowni, pokochała jogę, dużo pływa. Do tego młoda Starakówna oczywiście przeszła na bardzo zdrową dietę. I efekty tej pracy nad swoim ciałem są naprawdę spektakularne. Jesteśmy absolutnie zachwyceni Julką - bardzo gratulujemy!!!

Julia Starak przyćmi Szulim na ślubie?

Od razu nasuwa się pytanie, czy Julka chciała zrzucić zbędne kilogramy na ślub swojego brata Piotra Woźniaka - Staraka i Agnieszki Szulim. Zapewne jej metamorfoza zrobi na gościach weselnych wrażenie. Na pewno jednak nie chodziło o to, żeby przyćmić pannę młodą. Jak wiadomo Agnieszka Szulim bardzo przyjaźni się z Julką i na pewno bardzo ją wspierała w dochodzeniu do świetnej sportowej formy :).

Koniecznie zobaczcie, jak wygląda teraz Julia Starak!