Julia Kamińska popularność zdobyła grając tytułową rolę w serialu "BrzydUla". Po tym jak produkcja zakończyła swój żywot, młoda aktorka zniknęła na chwilę z show-biznesu, aby skończyć studia. Od czasu do czasu Julia pojawiała się na imprezach przypominając branży, w tym producentom, o swoim istnieniu.

Ostatnio gwiazda została ambasadorką Akademii Przyszłości. Z tej okazji Kamińska udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swoich problemach w dzieciństwie i kompleksach jakie miała w czasach szkolnych.

- Rówieśnicy wyśmiewali się z moich ciuchów. Nie miałam pieniędzy, żeby kupować ubrania. Często szyła mi je mama. Dzisiaj uważam, że to był walor – były niepowtarzalne, wyróżniałam się – ale wtedy marzyłam by zniknąć w tłumie. W dodatku wokół oczu, ust i na rękach miałam często wysypkę spowodowaną alergią - wyglądałam naprawdę źle. To wszystko sprawiało, że były w mojej klasie osoby, które mnie wyśmiewały - wspomina Julia.

Na szczęście Kamińska pokonała swoje kompleksy, a rola "BrzydUli" z pewnością pozwoliła jej spojrzeć na to, co było kiedyś z przymrużeniem oka. Szkoda tylko, że dzisiaj mając dostęp do wielu luksusowych marek odzieżowych, Julia sięga po tak dziwaczne stylizacje jak ta:

