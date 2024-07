Za nami drugi dzień festiwalu Top Trendy, który tradycyjnie był poświęcony młodym wokalistom. W tym roku o wygraną w konkursie "Trendy" walczyła dziewiątka artystów. Główną nagrodę w głosowaniu telewidzów zdobyła Jula, która dodatkowo triumfowała w głosowaniu słuchaczy Radia RMF Maxxx oraz internautów telewizji Ipla. Dziennikarze muzyczni i jury wyróżnili natomiast Mikę Urbaniak, straszą córkę Urszuli Dudziak.

W tegorocznym koncercie "Trendy" zobaczyliśmy także następujących wykonawców: Loka, Piotra Salatę, Margaret, Kasię Wilk, Hanię Stach, Me Myself and I i Adama Krylika.

Poniżej zwycięska piosenka Juli: