Już w najbliższą niedzielę ostatni castingowy odcinek szóstej edycji "Must Be the Music". Jurorzy wybiorą ostatnich wykonawców, którzy będę mieli szansę wystąpić w koncertach na żywo. Jedno jest pewne. Wybory nie będą najłatwiejsze. Zobacz: Ostra kłótnia w MBTM. Kora i Sztaba na starcie dali czadu

Oglądając muzyczne show warto zwrócić uwagę na Jolę Tubieleiwcz, która da jeden z lepszych występów tego odcinka. Śliczna 26-letnia wokalistka z Białogardu zaśpiewała piosenkę Janis Joplin "Me & Bobby McGee" z charakterystyczną chrypką.

- Mama pewnie wolałaby, żebym skończyła studia i miała stałą dobrą pracę, ale miłość do muzyki okazała się silniejsza i postanowiłam spróbować swoich sił na scenie – powiedziała sympatyczna wokalistka podczas castingu.

Całość występu Joli w niedzielnym już po 20 w Polsacie. W odcinku poznamy również listę 28 półfinalistów tej edycji, która wystąpi w koncertach na żywo.

