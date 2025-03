​"Love Never Lies" to program typu reality show, dostępny na platformie Netflix, w którym pary poddają swoją miłość próbie szczerości. Uczestnicy zamieszkują w luksusowej willi, gdzie ich prawdomówność jest testowana za pomocą nowoczesnego wykrywacza kłamstw. Za każde kłamstwo tracą pieniądze, natomiast mówienie prawdy jest nagradzane finansowo. Para, która wykaże się największą szczerością, wygrywa program i zdobywa nagrodę pieniężną.

Za nami już 3. edycja "Love Never Lies", a teraz przyszedł czas, by otrzymać odpowiedź na najważniejsze pytanie - które pary dalej tworzą związek po programie, a które postanowiły się rozstać?

Wiele emocji wzbudzali m.in. Patrycja i Łukasz, którzy z programu odpadli już na samym początku. Teraz już oficjalnie wiadomo, czy kontynuują relację po zakończeniu przygody w show. Nie brakowało też łez i zaskakujących zwrotów akcji u tej pary! Szczegóły poniżej.

Czy Patrycja i Łukasz z "Love Never Lies" są razem po programie?

Przypomnijmy, że Patrycja Izydorczyk i Łukasz Urbaniak najpierw byli uczestnikami piątej edycji programu "Love Island". Ich relacja w show była pełna emocji – po początkowej bliskości, przyszło rychłe zakończenie relacji. Podczas odcinka Casa Amor, Patrycja zdecydowała się na związek z innym uczestnikiem, Mikołajem Cieślą, co zaskoczyło nie tylko samego Łukasza, ale także widzów.

Jak się jednak okazało, Patrycja i Łukasz po pewnym czasie postanowili znów dać sobie szansę i zdecydowali się nawet na udział w programie dla par, czyli 3. edycji "Love Never Lies". Niestety, ich obecność w show była krótka – Patrycja i Łukasz odpadli już na początku sezonu po tym, jak wykrywacz kłamstw ujawnił ich niezgodność w odpowiedziach. Para jednak zapowiedziała, że zamierza kontynuować swoją relację po zakończeniu przygody w "Love Never Lies". Czy tak się stało? Właśnie poznaliśmy oficjalną odpowiedź.

W Reunion 3. edycji "Love Never Lies" Patrycja i Łukasz przyznali, że ich relacja zakończyła się.

Aktualnie nie jesteśmy (razem - przyp. red.), ale przez pewien okres budowaliśmy ten związek. - przyznała Patrycja

Co się wydarzyło, że ich związek się zakończył?

Kłóciliśmy się bardzo mocno. Ja straciłam takie poczucie bezpieczeństwa można powiedzieć - dodała Patrycja

To jest taka bzdura - wtrącił Łukasz po czym dodał - Moim zdaniem Patrycja jeszcze na sto procent nie była gotowa na nowy związek. (...) Myślałem, że ten program nam też pomoże, że dojdziemy do siebie i że będzie jakiś ,,happy end''.

Emocje Łukasza w Reunion "Love Never Lies". Polały się łzy

Podczas rozmowy z prowadzącą program Mają Bohosiewicz, Łukasz w pewnym momencie nie wytrzymał i zalał się łzami. Początkowo nikt nie mógł zrozumieć, co się dzieje, jednak uczestnik "Love Never Lies" szybko to wyjaśnił.

Po prostu jak jestem z nią, to moje serce bije szybciej. Ja próbuję zawsze wszystko prefekt powiedzieć i przez to, że ja próbuję wszystko perfekt powiedzieć, jest wszystko nie perfekt. - zaczął Łukasz

Ze łzami w oczach zwrócił się też do Patrycji. Okazało się, że przebywanie obok niej po rozstaniu okazało się dla niego wyjątkowo trudne.

Jak jestem koło Ciebie i na Ciebie patrzę, to widzę najpiękniejszą kobietę na świecie. Ja nie umiem tego po prostu... Nie mogę tak być po prostu z Tobą. - dodał

Ostatecznie zalany łzami Łukasz nie był w stanie kontynuować dalszej rozmowy i postanowił opuścić studio. Co sądzicie o tych wszystkich wydarzeniach?

Powyżej możecie obejrzeć też naszą rozmowę z Łukaszem i Patrycją tuż po nagraniach odcinka Reunion. Dowiecie się kolejnych ciekawostek na temat tej dwójki!

Fot. Netflix

