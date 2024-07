Choć od rozstania Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego minęło już kilkanaście miesięcy, cały czas do mediów przedostają się kolejne informacje na temat ich relacji. Wiadomo, że mimo upływu czasu, nie zdążyli się jeszcze rozwieść. Teraz okazuje się, że aktorka chce jak najszybciej do tego doprowadzić.

Zaledwie kilka dni temu Joanna Opozda obchodziła urodziny. Fani składali jej tłumnie życzenia, za co podziękowała w poście na Instagramie. Opatrzyła go podpisem:

- Najwięcej z Was życzy mi spokoju. No cóż... Przydałoby się — nie ukrywam. Mam nadzieję, że niedługo zakończę pewne sprawy i będę żyć w miarę normalnie, na razie różnie to bywa... Trzymajcie za mnie kciuki.