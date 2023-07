Choć Antoni Królikowski dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza już ukrywać przed światem tego, że jest szczęśliwie zakochanym, to jak dotąd nie pokazał jeszcze twarzy nowej partnerki. Być może byłoby inaczej, gdyby aktor nie rozstał się z Joanną Opozdą w atmosferze skandalu. Medialna burza nie zaszkodziła jedynie mu, ale także jego nowej wybrance. Gwiazdor zdradził, że Izabela musiała szukać nowej pracy. Nic dziwnego, że para rzadko chwali się wspólnymi zdjęciami. Tym razem ojciec dziecka Joanny Opozdy postanowił jednak pokazać fotografię w przebraniach z okazji Halloween. Antoni Królikowski i jego nowa partnerka przebrani za wilki Ostatnie doniesienia wskazują, że być może szykuje się przełom w relacjach Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego . Aktor dał do zrozumienia, że zamierza dojść do porozumienia z matką jego dziecka. Trudno się dziwić. Gwiazdor pewnie chciałby już w spokoju układać życie z nową partnerką, Izabelą. Zobacz także: Joanna Opozda odpowiedziała Antoniemu Królikowskiemu! Również żałuje ślubu z aktorem? Choć nowa wybranka Antoniego Królikowskiego jest osobą prywatną, która nie miała - przynajmniej do niedawna - nic wspólnego z show-biznesem, odczuła konsekwencje związku z aktorem, gdy została wciągnięta do medialnej burzy. Były partner Joanny Opozdy podkreślił, że zamierza dbać o anonimowość ukochanej, a jednak z okazji Halloween zrobił wyjątek i opublikował ich wspólne zdjęcie. Oczywiście na fotografii, która pojawiła się na InstaStories Antoniego Królikowskiego, nie widać twarzy Izabeli. Oboje mają maski wilków. Jednak gwiazdor nie zapomniał oznaczyć profilu partnerki. Marysia albo psikus - czytamy na InstaStories. Zobacz także: Joanna Opozda pozuje z Vincentem i po raz pierwszy pokazała tak dużo. Fanka: "Czysta mamusia" W rozmowie z...