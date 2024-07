Joanna Opozda po raz kolejny dała się sfotografować z tym samym mężczyzną. I choć jeszcze do niedawna zapewniała, że jej serce zajmuje wyłącznie synek, wygląda na to, że zaczęła się otwierać na nową miłość. Zobaczcie, jak się bawiła w towarzystwie przystojnego znajomego. Nie szczędzili sobie czułości!

Joanna Opozda całuje się na imprezie

Joanna Opozda wybrała się na imprezę, podczas której pozwoliła sobie na czułości z mężczyzną, który tego wieczoru jej towarzyszył. Para nie tylko zatonęła w swoich objęciach, ale i wymieniała gorące pocałunki. Nie ma więc mowy o zwykłym koleżeństwie czy też przypadkowej, mało znaczącej znajomości. Wygląda na to, że aktorka doskonale czuje się przy Janie, bo tak podobno brzmi imię jej przyjaciela - podczas wspólnego wyjścia dosłownie promieniała.

Joanna Opozda została uwieczniona przez obecnych na miejscu paparazzi w kilku wiele mówiących sytuacjach - razem z tajemniczym przystojniakiem nie tylko tańczyli, przytulali się, ale też całowali się - bynajmniej nie po przyjacielsku. Przez cały wieczór byli praktycznie nierozłączni. Fani 35-latki od dawna trzymali kciuki, by zaczęła wreszcie układać sobie życie, mimo nie sfinalizowanego jeszcze rozwodu z Antonim Królikowskim. Można odnieść wrażenie, że gwiazda wreszcie poznała odpowiedniego mężczyznę.

Mężczyzna traktował swoją towarzyszkę iście po królewsku - adorował ją, nie odstępował jej na krok, a w końcu nawet spontanicznie wziął ją na ręce i tak niósł w kierunku zaparkowanej taksówki. Wszystko po to, by aktorka nie musiała dalej męczyć się chodzeniem na niebotycznie wysokich szpilkach. To już kolejna randka, na którą Joanna Opozda wybrała się z Janem.

Dziennikarzom udało się już ustalić, kim jest Jan. Wiadomo, że to mężczyzna spoza show-biznesu. Ma ponoć 25 lat, więc jest dokładnie o 10 lat młodszy od Joanny i studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Jest też zapalonym sportowcem i miłośnikiem gry w tenisa. Trudno powiedzieć, w jakich okolicznościach poznał Joannę Opozdę, ale nie da się ukryć, że połączyło ich znacznie więcej niż zwykła sympatia. Przypomnijmy, że w życiu celebrytki zachodzą zmiany - wprowadza się do nowego domu, który właśnie wykańcza. Być może ten nowy początek to dobry moment na kolejny związek?

A co ty o tym sądzicie? Trzymacie kciuki za Joannę Opozdę i Jana?

