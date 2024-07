Codzienność gwiazd to nie tylko pozowanie na ściankach czy obecność na spotkaniach i imprezach - to także przyziemne obowiązki. Wie o tym Joanna Przetakiewicz, która razem z synem wybrali się niedawno do jednego z urzędów w Warszawie. Podczas pobytu w centrum miasta w upalny dzień projektantka nie zapomniała jednak o dobraniu odpowiedniej stylizacji, której istotnym elementem była luksusowa torba-koszyk. Jak gwiazda prezentuje się na co dzień?

Joanna Przetakiewicz na co dzień: minimalistyczna sukienka i drogi koszyk

Jak na projektantkę mody i właścicielkę luksusowej marki przystało, Joanna Przetakiewicz doskonale odnajduje się w bieżących trendach i przywiązuje dużą wagę do mody nawet podczas załatwiania codziennych spraw. Niedawno paparazzi przyłapali Joannę Przetakiewicz w obcisłej, dzianinowej sukience, a teraz gwiazda dała się sfotografować podczas załatwiania spraw urzędowych w towarzystwie syna.

Tym razem Joanna Przetakiewicz postawiła na prosty, czarny look, którego letni charakter podkreślała duża torba w modnej formie koszyka. Choć w letnich kolekcjach sieciówek to bardzo popularny trend, Joanna Przetakiewicz postawiła na zdecydowanie droższą wersję!

Za model marki Celine, który zabrała ze sobą na spacer po mieście Joanna Przetakiewicz, trzeba zapłacić niemal 3 tysiące złotych. Trzeba jednak przyznać, że koszyk stał się idealnym uzupełnieniem minimalistycznej stylizacji, którą wybrała na lipcowy dzień właścicielka marki La Mania. W kwestii sukienki Joanna Przetakiewicz postawiła na klasyczną czerń z dekoltem w serek. Do sukienki i letniej torebki gwiazda dobrała minimalistyczne, srebrne klapki na obcasie, a także niezbędny letni dodatek - okulary przeciwsłoneczne.

Wygląda na to, że załatwianie spraw urzędowych nie zmęczyło Joanny Przetakiewicz, bo po dopłenianiu formalności gwiazda i jej syn wybrali się też do kawiarni, by następnie odjechać samochodem gwiazdy wartym przeszło dwa miliony złotych. Zobaczcie więcej ujęć 55-letniej projektantki!

