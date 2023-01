Joanna Przetakiewicz należy do grona najlepiej ubranych gwiazd polskiego show biznesu - od jej stylizacji zawsze ciężko oderwać wzrok. Gwiazda nawet na zwykłe wyjście do cukierni wybiera modne propozycje od światowej sławy projektantów, o czym właśnie przekonaliśmy się oglądając nowe zdjęcia paparazzi. Tym razem projektantka wybrała czarny total look, a szczególne wrażenie robi torebka i stylowe kalosze. Zobaczcie sami!

Joanna Przetakiewicz z modną torebką i stylowymi kaloszami odwiedza cukiernię Magdy Gessler

Kilka dni temu Joanna Przetakiewicz została "przyłapana" przez paparazzi na jednej z ulic w centrum Warszawy. Gwiazda odwiedziła popularną cukiernię Magdy Gessler, w której zaopatrzyła się w przeróżne przysmaki. Projektantce towarzyszył jej uroczy, czworonożny pupil.

Jak już wspomnieliśmy, Joanna Przetakiewicz tego dnia postawiła na czarny total look. Projektantka wybrała obcisłe spodnie, które doskonale podkreśliły jej szczupłe nogi oraz bardzo elegancki, czarny, futerkowy płaszcz. Gwiazda do tego zestawu dopasowała kalosze Chanel warte aż 10 tysięcy złotych. Jednak to torebka marki Hermes rozbija bank! To bardzo modny model, jednak aby mieć go w swojej szafie trzeba liczyć się z wydatkiem 80 tysięcy złotych.

Uzupełnieniem stylizacji Joanny Przetakiewicz są modne okulary przeciwsłoneczne oraz opaska na głowie.

Po udanych zakupach, gwiazda oddała pakunki swojemu ochroniarzowi i wsiadła do swojego luksusowego auta. Zobaczcie więcej zdjęć Joanny Przetakiewicz z jej ostatniej wizyty w popularnej cukierni Magdy Gessler! A jak Wam się podoba jej stylizacja?