Joanna Przetakiewicz z torebką za 90 tys. złotych mknie autem za dwa miliony. ZDJĘCIA PAPARAZZI

Agnieszka Woźniak-Starak od lat uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. Jej stylizacje są zawsze doskonale przemyślane, modne i eleganckie, stanowiąc inspirację dla tysięcy fanek dziennikarki. Ostatnio prowadząca została "przyłapana" przez paparazzi przed studiem "Dzień dobry TVN", a my patrzymy tylko na jej buty. Ale look! Agnieszka Woźniak-Starak w jesiennej stylizacji. Te kozaki za 8,5 tys. złotych to hit sezonu! Agnieszka Woźniak-Starak zawsze wygląda jak milion dolarów, nic więc dziwnego, że gwiazda TVN niezmiennie jest łakomym kąskiem dla paparazzi, którzy śledzą niemal każdy jej krok. Niedawno fotoreporterzy "przyłapali" Agnieszkę Woźniak-Starak z torebką za 18 tys. złotych , którą zestawiła z genialną skórzaną marynarką. Teraz, korzystając z jesiennej aury, dziennikarka postawiła na nieco cieplejszy look, decydując się na fenomenalny trencz. Zobacz także: Bal Fundacji TVN: Agnieszka Woźniak-Starak w przezroczystej kreacji. Odważnie! Ponadczasowy, wiązany w pasie trencz w oliwkowym kolorze prowadząca "Dzień Dobry TVN" zestawiła z nonszalanckimi, lustrzanymi okularami w modelu aviator, jeansową koszulą oraz jasnymi, jeansowymi spodniami. Uwagę zwraca również subtelna, srebrna biżuteria. Całość stylizacji dopełniły czarne kozaki, formą przypominające nieco kalosze. Ten model robi teraz furorę w mediach społecznościowych, niestety - nie należy do najtańszych. Czarne kozaki Agnieszki Woźniak-Starak to kultowy model domu mody Dior wart 8,5 tys. złotych! Ostatnio Małgorzata Rozenek przemierzała warszawskie ulice z torbami za 17 tys. złotych . Okazuje się, że Agnieszka Woźniak-Starak wzięła przykład z koleżanki z redakcji. Na najnowszych zdjęciach paparazzi dziennikarka została uchwycona z filcową tobą...