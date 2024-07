Po wtorkowym wieczorze wszyscy rozpisywali się o Joannie Przetakiewicz i jej fantastycznej stylizacji. Nie da się ukryć, że projektantka wyglądała obłędnie w czarnych dzwonach i cekinowej, prześwitującej bluzce. Zobacz: Zjawiskowa Przetakiewicz w dzwonach na dwóch imprezach. Do klasycznego dołu dobrała odważną górę

Właścicielka La Manii niewątpliwie jest jedną z najlepiej ubranych Polek. Zawsze ma świetnie skrojone ubrania i chętnie eksperymentuje z trendami. Przetakiewicz może też pochwalić się modnymi dodatkami, które przyciągają uwagę. To wszystko jednak kosztuje, ale jak sama przyznała nie umie oszczędzać i raczej jest typem osoby rozrzutnej. Na takie wyznanie zdobyła się przed kamerą "Dzień Dobry TVN":

Ja nie jestem rozsądna w ogóle, jestem rozrzutna. Ja nie potrafię żyć z ołówkiem w ręku, ale mam swoją pewną naturalną granicę. Ja nigdy w życiu nie doprowadziłam do takiej sytuacji takiej, w której łapałabym się za głowę i zastanawiała się: Dobrze, to jak ja teraz zapłacę ratę za kredyt? Nie, takiej sytuacji nie było.