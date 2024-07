Wczoraj odbył się pierwszy pokaz Macieja Sieradzkiego, w którym wzięło udział grono gwiazd. Oczywiście nie mogło zabraknąć Joanny Przetakiewicz, która była jurorką w Project Runway. Projektantka postawiła na najmodniejsze spodnie w tym sezonie i odważną bluzkę. Zobacz: Zjawiskowa Przetakiewicz w dzwonach na dwóch imprezach. Do klasycznego dołu dobrała odważną górę

Przetakiewicz nie kryła swojego zachwytu nad kolekcją i jest bardzo dumna, że uczestnik show osiągnął taki duży sukces. Przyznała też, że projektanci, którzy biorą udział w tej edycji mają dużą konkurencję. W rozmowie z nami rozpływała się nad ubraniami i konstrukcjami stworzonymi przez Sieradzkiego. Wyznała, że najbardziej jest zadowolona z tego, że pokazuje on rękodzieło w nowoczesnej odsłonie:

Kolekcja rewelacyjna. Jesteśmy z Tomkiem Ossolińskim jako rodzice bardzo dumni, ze swojego synka. Maciek naprawdę dał radę. Po pierwsze dlatego, że zrobił spójną kolekcję, dojrzalszą o wiele niż rok temu, wykorzystał swoje umiejętności, chociażby rękodzielnicze. Właśnie za to go pokochaliśmy i widać, że znakomicie się odnalazł w tym kierunku. Ja bałam się jednego, że może będzie szukał innych dróg, zagubi i poplącze się, bo o to jest naprawdę łatwo. Tymczasem on wie czego chce, zna swoje miejsce, ma już swoje ikoniczne rzeczy, także to mu się udało.