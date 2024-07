Już wiosną na antenie TVN pojawi się nowy reality show. Stacja zdecydowała się zrobić polską wersję amerykańskiego hitu "Project Runway". Produkcja od pierwszej wzmianki, iż będzie powstawała zaczęła wzbudzać sporo emocji. Pod koniec października poznaliśmy ostateczny skład jurorów programów i jego prowadzącą. Zobacz: Rubik prowadzącą "Project Runway"! Kto w jury?

Od tamtej pory oprócz paru zdjęć z planu nie wiadomo nic na temat modowego show. Nam udało się zapytać Joannę Przetakiewicz dlaczego zdecydowała się na udział w tym projekcie i czego możemy się spodziewać po programie.

- To bardzo profesjonalny program, który choć z założenia jest przede wszystkim rozrywkowy, to sprawy mody traktuje poważnie i daje wielką, prawdziwą szansę biorącym w nim udział młodym projektantom. Dzisiaj mogę jedynie zdradzić, że poziom jest bardzo wysoki, znacznie wyższy niż się spodziewałam. Uczestnikom bardzo zależy i starają się sprostać dużym wymaganiom. W zamian my, jurorzy, też traktujemy ich poważnie i staramy się być nie tylko krytyczni, ale też konstruktywni. Jestem przekonana, że dla niektórych ten program będzie początkiem kariery w świecie mody