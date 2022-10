Joanna Przetakiewicz pierwszy raz o rozbiciu rodziny Kulczyków: "Nie mam zamiaru udawać świętej"

Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar nie należy już do Grażyny Kulczyk ! Była żona zmarłego miliardera Jana Kulczyka sprzedała nieruchomość za ogromne pieniądze - około 290 mln euro! Bizneswoman podkreślała, że nie była to dla niej łatwa decyzja, jednak cieszy się, że obiekt trafił w dobre ręce. Nowym właścicielem jest fundusz Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM). W Starym Browarze stworzyliśmy jedno z najbardziej niezwykłych centrów handlu w tej części Europy. Jednocześnie wspólnie z Fundacją Art Stations przez te lata zorganizowaliśmy setki wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięły dziesiątki tysięcy poznaniaków i gości z całej Polski i świata. Jestem dumna, że zrobiliśmy to tu, w Poznaniu, dokładając swoją cegiełkę do rozwoju miasta - cytuje Grażynę Kulczyk TVN24 Biznes i Świat. Stary Browar to jedna z najbardziej rozpoznawanych budowli w Poznaniu. Obiekt ma powierzchnię 47 tys. m kw., a co roku odwiedza go 10 milionów osób. Zobacz też: Jan Kulczyk był jej mężem przez 33 lata. Kim jest Grażyna Kulczyk? Grażyna Kulczyk sprzedała Stary Browar Obecnie w rankingu najbogatszych Polek pierwsze miejsce zajmuje Dominika Kulczyk - córka Grażyny i Jana Kulczyków