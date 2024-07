Joanna Przetakiewicz może pochwalić się imponującymi znajomościami wśród największych nazwisk światowej mody. Najwięcej emocji wzbudza jej znajomość z Karlem Lagerfeldem. Polka regularnie gości na jego pokazach, para robi sobie wspólne zdjęcia, a Przetakiewicz uczestniczyła nawet w wyjątkowych urodzinach... kotki projektanta, dla którego zwierzak jest najważniejszy na świecie. Przypomnijmy: Przetakiewicz na urodzinach... kotki Karla Lagerfelda

Swego czasu spekulowano, że słynny projektant zawita nawet do Polski na któryś z pokazów La Manii. Do tego jednak nie doszło, ale okazuje się, że Przetakiewicz takie zaproszenie wystosowała i to wielokrotnie. W najnowszym wywiadzie przyznała, że namawiała Lagerfelda na wizytę w Polsce już dziesiątki raz. Dlaczego do wizyty jeszcze nie doszło? Jurorka "Project Runway" tłumaczy, że jest to spowodowane szaleńczo napiętym grafikiem Karla, który pochłonięty jest pracą nad kolejnymi projektami.



Zapraszałam go już 50 razy do Polski. Musimy pamiętać, że Karl nie ma 20 lat, jest dyrektorem dwóch ogromnych domów mody, Fendi i Chanel, oprócz tego sam fotografuje wszystkie sesje, więc w zasadzie on spełnia rolę czy zadania kilkunastu osób w jednym. Ostatnio siedzieliśmy w Paryżu i wiedziałam, że on ma wyjść dość wcześnie, bo następnego dnia leciał na południe Francji na sesję. Z kolei po tejże sesji musiał wrócić z powrotem do Paryża i na 6 popołudniu być na kolacji z Bernardem Arnault, a było już w pół do drugiej w nocy. Cała ekipa była załamana, bo Karl świetnie się bawił i nie chciał wyjść. On właśnie żyje w takim tempie i to jest coś nieprawdopodobnego. Zapraszałam go do Warszawy, ale nie jest to dla niego takie proste. Bo wcisnąć się w jego grafik i plan to jest naprawdę wielki wyczyn - wyjaśnia w rozmowie z TVN.pl