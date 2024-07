Joanna Opozda regularnie publikuje nowe treści na swoim Instagramie, a tym razem postanowiła zorganizować Q&A, dzięki któremu wiemy, co aktualnie słychać u gwiazdy. Co ciekawe, aktorka zdecydowała się nawet odpowiedzieć, czy... jest zakochana! Zobaczcie sami!

Reklama

Joanna Opozda szczerze odpowiedziała na pytanie, czy jest zakochana

Jak wiadomo, Joanna Opozda ma za sobą burzliwe małżeństwo z Antonim Królikowskim. O rozpadzie ich związku media rozpisywały się przez tygodnie, bo co chwila na jaw wychodziły nowe, zaskakujące fakty na temat ich relacji. Antoni Królikowski potwierdził między innymi, że nie zamieszkał z Joanną Opozdą po ślubie. Jak bowiem stwierdził, nie zgadzał się z żoną w wielu kwestiach, dlatego nawet jako świeżo upieczeni małżonkowie postanowili, że będą mieszkali... naprzeciwko siebie. Oprócz tego pomiędzy byłymi partnerami dochodziło do wielu kłótni za pośrednictwem Instagrama. Od pewnego czasu jednak sytuacja pomiędzy byłą parą ucichła i wygląda na to, że Opozda i Królikowski dalsze spory rozwiążą już podczas rozprawy rozwodowej.

Zobacz także: Joanna Opozda na nowych zdjęciach jest nie do poznania! W takiej odsłonie jeszcze jej nie widzieliśmy

Czy zatem po tych wszystkich przeżyciach Joanna Opozda jest gotowa na nową miłość? Fani zapytali aktorkę wprost, czy aktualnie jest zakochana! Co na to gwiazda? Odpowiedziała bardzo wymownie!

- W moim synku - napisała Joanna Opozda.

Instagram/Joanna Opozda

Zobacz także: Joanna Opozda pokazała nowe zdjęcia synka! Vincent to wykapana mama?

Zobacz także

Reklama

Jak widać, Joanna Opozda na razie nie zamierza dzielić się z opinią publiczną informacjami związanymi z jej życiem uczuciowym. Myślicie, że za jakiś czas może się to zmienić, czy jednak po ostatnim, bardzo medialnym związku aktorka będzie wolała ukrywać takie wiadomości przed mediami i fanami?