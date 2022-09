TYLKO U NAS! Antoni Królikowski nie zamieszkał z Joanną Opozdą po ślubie. "To było wygodne"

Antoni Królikowski przeszedł długą drogę z chłopaka, który wzbudza kontrowersje swoimi wyskokami na imprezach do jednego z najpopularniejszych polskich aktorów. Dziś zaskakuje jedynie kolejnymi partnerkami, które zmienia wyjątkowo często, ale o dawnych imprezowym stylu życia nikt już nie pamięta. Jednak na wspomnienia tamtego, burzliwego etapu w życiu zdobył się sam Antoni Królikowski w wywiadzie dla „Twojego Stylu”. Aktor zdradził, co stało się, że zdecydował zmienić swoje życie. Antoni Królikowski wspomina swoje wyskoki z młodości i noc na izbie wytrzeźwień. Jak to na niego wpłynęło? Obecnie Antoni Królikowski spotyka się z Joanną Opozdą . 31-letni aktor jest skupiony na związku i pracy, ale jeszcze 10 lemu jego życie wyglądało zupełnie inaczej. Teraz gwiazdor filmów Patryka Vegi wspomniał, jak w wieku 22 lat spędził noc na izbie wytrzeźwień. Okazuje się, że to wydarzenie było przełomowe i potem Antoni Królikowski zrozumiał, że nie może tak żyć, bo konsekwencje ponosi nie tylko on, ale cała jego rodzina! Było mi strasznie wstyd. Tej nocy dotarło do mnie, że kończy się pewien etap. Gdy rano obudziłem się w sali wypełnionej pijanymi facetami (...) zrozumiałem, że żarty się skończyły. Dotarło do mnie, że jestem ze znanej rodziny i nie mogę sobie pozwalać na takie numery, bo ich konsekwencje idą nie tylko na moje konto. Zacząłem życie postrzegać poważniej. Zastanawiam się trzy razy, zanim coś zrobię. Mam za dużo do stracenia - powiedział aktor w wywiadzie dla "Twój Styl". Okazuje się, że tak naprawdę najbardziej przełomowy okazał się dla aktora rok 2020. Śmierć taty i pandemia sprawiły, że przewartościował wiele rzeczy: Balanga z życiem trochę u mnie trwała. Momentem przełomowym były moje 30. urodziny....