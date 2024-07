Niedawno ruszyły zdjęcia do najnowszego filmu z udziałem Joanny Opozdy, zatytułowanego "Wieczór kawalerski". Aktorka pokazała w mediach społecznościowych kilka ujęć z planu, na których widać ją w całkiem nowej odsłonie: z twarzą ukrytą pod czerwoną bandamką, w kombinezonie, ciężkim obuwiu i ze sprzętem do paintballa. To wydanie zdecydowanie odmienne od tego, do czego przyzwyczaiła swoich fanów w dotychczasowych produkcjach.

Joanna Opozda jest nie do poznania! Pokazała zaskakujące zdjęcia z planu nowego filmu

Joanna Opozda jest aktorką o sporym już dorobku artystycznym. Na koncie ma liczne role serialowe i filmowe, które ukształtowały jej wizerunek - szczególnie niedawna kreacja w "Brigitte Bardot cudowna", gdzie Joanna gra słynną gwiazdę światowego kina. Wygląda na to, że najnowsza rola Opozdy będzie całkiem odmienna, a Asia zagra w nim kobietę, która sporo w fabule namiesza.

Zdjęcia do "Wieczoru kawalerskiego" rozpoczęły się zaledwie kilka dni temu, ale Joanna Opozda już wcześniej zdążyła pochwalić się tym w sieci. Film w reżyserii Szymona Gonery opowiadać będzie historię trzech mężczyzn, którzy organizują imprezę na "pożegnanie wolności" jednego z nich. Towarzyszą im trzy atrakcyjne kobiety, które za swój udział zainkasowały pokaźne pieniądze. Choć wszystko wydaje się świetnie zaplanowane, ostatecznie wydarzenia przybierają niespodziewany obrót.

Jak nietrudno się domyślić, jedną z kobiet gra właśnie Joanna Opozda. W rolach męskich wystąpią m.in. Mateusz Banasiuk, Rafał Zawierucha oraz Patryk Szwichtenberg. Tylko spójrzcie, jak Joanna Opozda prezentuje się w nowej, filmowej odsłonie!

Jak ujawnił wcześniej reżyser filmu, "Wieczór kawalerski" jest połączeniem "Kac Vegas" i "Pulp Fiction", a główny wątek fabuły pokazuje, w jaki sposób niewinna impreza zmienia się w istne piekło. Możemy być pewni, że już wkrótce do sieci trafią kolejne ujęcia z planu. Sądząc po tym, co pokazała na Instagramie Joanna Opozda, zapowiada się naprawdę ciekawie.