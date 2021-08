Joanna Opozda i Antoni Królikowski biorą ślub już w ten weekend. Ślub pary według zaproszenia, które obiegło media ma odbyć się w tę sobotę tj. 7 sierpnia. Uroczystość odbędzie się w Warszawie, a wśród gości być może zobaczymy śmietankę polskiego show-biznesu. Antoni Królikowski zanim poznał miłość swojego życia był w kilku związkach. Podobnie jak jego ukochana Joanna Opozda. Aktorka również tworzyła kilka medialnych związków. Pamiętacie je wszystkie?

Joanna Opozda i Antek Królikowski biorą ślub. Przypominamy stare związki aktorki

Wśród ex-chłopaków Joanny Opozdy można dostrzec kilka znanych medialnych nazwisk. Kto przed Antonim Królikowskim skradł serce aktorki? Poniżej znajdziecie zestawienie przypominające poprzednie związki pięknej aktorki oraz relacje, o które podejrzewali ją fani.

Joanna Opozda i Mateusz Banasiuk

W tym przypadku parę połączył serial „Pierwsza miłość”. I można rzec, że tytuł serialu był proroczy. Według scenariusza postaci grane w serialu przez aktorów były w sobie szaleńczo zakochane. Romans Jowity (granej przez Joannę Opozdę) i Radka (granego przez Mateusza Banasiuka) w „Pierwszej miłości” był na tyle przekonujący, że widzowie zaczęli podejrzewać iż aktorów w życiu prywatnym również łączy bliska relacja. Wspólne zdjęcia publikowane na łamach mediów społecznościowych, gdzie Joanna i Mateusz obejmują się i serdecznie uśmiechają tylko podsycały zainteresowanie fanów i mediów. Doszło do sytuacji, że ówczesna partnerka Mateusza - Magdalena Boczarska, stała się zazdrosna o swojego mężczyznę. Magdzie podobno nie podobało się to, że aktorzy każdą wolną chwilę spędzają razem, nawet na plan serialu do Wrocławia dojeżdżali wspólnym transportem. Niewinny budząca zainteresowanie mediów i fanów relacja Joanny i Mateusza skończyła się wraz z odejściem aktorki z serialu „Pierwsza miłość”.

Joanna Opozda i Aleksander Milwiw-Baron

Związek Joanny i Barona był dla wielu zaskoczeniem. Jak tylko Joanna opublikowała w sieci wspólne zdjęcia z muzykiem, fani nie mieli złudzeń. Oboje młodzi, piękni i sławni. Podobno Opozda zachwyciła Barona swoją nieskazitelną urodą oraz poczuciem humoru. Para lubiła spędzać czas ze sobą, odwiedzając stołeczne kluby, dobrze się przy tym bawiąc. Niestety zamiłowanie do imprez nie wystarczyło, aby relacja przetrwała na dłużej. Para po kilku miesiącach rozstała się w przyjacielskich relacjach.

Joanna Opozda i Wojtek Łozowski

Po związku z Baronem Joanna Opozda swoje uczucia ulokowała w wokaliście Wojtku Łozowskim. Pikanterii dodaje fakt, że zarówno Wojtek jak i wspomniany Baron byli muzykami a jednocześnie kolegami z zespołu „Afromental”. Panowie jak na dorosłych mężczyzn przystało nie zamierzali kłócić się o kobietę. O żadnej zazdrości nie było mowy. Związek Joanny i Wojtka w przeciwieństwie do tego z Baronem nie był medialny. Para wolała pielęgnować swoje uczucie z dala od błysku fleszy. Z czasem i tak relacja dobiegła końca.

Joanna Opozda i Kamil Kuroczko

Para poznała się na parkiecie „Tańca z gwiazdami”. Śliczna aktorka wystąpiła w 5 edycji polsatowskiego „Tańca z gwiazdami” a jako partnera dostała równie przystojnego Kamila Kuroczko. Wielogodzinne treningi zbliżały młodych tancerzy do siebie co raz bardziej. Z każdym tygodniem Joanna i Kamil stawali się sobie co raz bliżsi. Tego uczucia nic nie było wstanie powstrzymać. I choć Joanna i Kamil programu nie wygrali, to wygrali coś więcej niż Kryształową Kulę - miłość. Pomimo zakończenia przygody z programem uczucie aktorki i tancerza dalej rozkwitało, gwiazdy z ochotą udawały się w dalekie podróże, relacjonując swoje wojaże na Instagramie. Para spędziła ze sobą szczęśliwe dwa lata, nie wzbudzając przy tym skandali. Niestety pasja do tańca i podróży nie wystarczyła do zbudowania stałej relacji.

Joanna Opozda i Michał Mikołajczak

Mężczyzną, który podobno też skradł serce Opozdy był kolega po fachu, aktor Michał Mikołajczak, zwycięzca trzeciej edycji „Agent Gwiazdy” oraz gwiazda takich seriali jak „Prawo Agaty” czy „Na Wspólnej”. O tej relacji bardziej się mówiło w kontekście domniemanego uczucia niż faktycznie, coś poważniejszego miałoby połączyć obu aktorów. Niestety i ta relacja nie przetrwała próby czasu.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski

Ostatnim wybrankiem serca Joanny Opozdy okazał się Antoni Królikowski. Uczucie tej pary wybuchło nagle i było zaskoczeniem dla wielu osób, choć para znała się już od 12 lat. Ujawnienie się pary w wakacje poprzedniego roku zelektryzowało polski show biznes. Asia i Antek z dnia na dzień stali się ulubieńcami mediów i internautów. Każdy był ciekawy czy to tylko przelotny romans czy prawdziwe uczucie. Czas pokazał, że ich miłość jest niezwyciężona i pomimo kryzysów w związku (para rozstała się pod koniec zeszłego roku, by po Nowym roku ponownie się zejść), dalej są w sobie bardzo zakochani i nie wyobrażają sobie, życia bez siebie. Zwieńczeniem ich uczucia jest planowany od kilku miesięcy ślub, który zapewne stanie się towarzyskim wydarzeniem roku. Jeden z tabloidów podał, że para spodziewa się również dziecka, jednak ani Joanna Opozda ani Antoni Królikowski nie wypowiadali się w tej sprawie.