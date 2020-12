Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się! Jest oświadczenie aktorki

Związek Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy to już przeszłość. Aktorka opublikowała na Instagramie krótkie oświadczenie, w którym zdradziła, że rozstała się z Antkiem Królikowskim! Co się stało i co o byłym partnerze napisała gwiazda serialu "Pierwsza miłość"?

Spójrzcie tylko na ten wpis!

Joanna Opozda i Antek Królikowski rozstali się

Joanna Opozda i Antoni Królikowski byli parą przez zaledwie kilka miesięcy i chyba nic nie zapowiadało tego, że ich związek zakończy się tak szybko. Aktorska para dopiero co wrzucała do sieci swoje romatyczne zdjęcia, a dziś Joanna Opozda poinformowała, że rozstała się z Antkiem Królikowskim.

(...) chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieje, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy. Ja też planuję skupić się na tym co zawsze chciałam robic. Dlatego ograniczam social media. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku- czytamy na Instagramie.

Jak na wpis aktorki zareagowali internauci?

- Współczuję Ci szczerze . Trzymaj się ❤️

- I chciałoby się powiedzieć - a nie mówiłam...

- No cóż stało sie nie wyszło nie ten Pierwszy i nie Ostatni😍. Ważne ze rozstajecie sie przyjaźni...Głowa do góry cyc do przodu i teraz Świat jest twój🔥😂...Spełniaj swoje marzenia💪💪- komentują fani aktorki.

Przypominamy, że pierwsze informacje o związku Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego pojawiły się w mediach na początku lipca br. Zakochani dość szybko potwierdzili, że są razem, a z czasem coraz częściej pojawiali się na oficjalnych imprezach i publikowali w sieci wspólne zdjęcia. Niestety, dziś wiemy już, że para podjęła decyzję o rozstaniu.

Zobaczcie cały wpis Joanny Opozdy!

