Joanna Moro może mieć ostatnio powody do zadowolenia. Zgodnie z przypuszczeniami obserwatorów show-biznesu, jej udział w "Tańcu z Gwiazdami" okazał się strzałem w dziesiątkę. Aktorka jest jedną z największych faworytek programu i po serii wpadek udało się jej wrócić do łask publiczności. Ostatnio dostała nawet prestiżową nagrodę. Przypomnijmy: Joanna Moro cała we łzach. Nie mogła powstrzymać się od płaczu

Reklama

Teraz gwiazda trafiła na okładkę najnowszego numeru "Gali". Pozuje na niej w odważnej kreacji z piór, która odsłania nogi, a zajawka wywiadu zapowiada szczerą rozmowę, w której poruszony zostanie temat jej męża i jego domniemanej zazdrości o karierę żony. Można się też domyślać, że Moro odniesie się w nim do nieustających plotek o jej romansie z Rafałem Maserakiem, które przybierają na sile z każdym dniem.

Tak Joanna Moro prezentuje się na okładce magazynu. Wróci na szczyt?

Zobacz: Moro ma romans z Maserakiem? Te zdjęcia mówią wszystko

Zobacz także

Reklama

Wzruszona Joanna Moro na rozdaniu Wiktorów 2013: