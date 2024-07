Joanna Moro weźmie udział w drugiej edycji programu "Azja Express"? Pierwsza odsłona reality-show z udziałem gwiazd okazała się wielkim sukcesem stacji TVN, która już zapowiedziała, że szykuje kolejną edycję programu. Portal wirtualnemedia.pl już kilka miesięcy temu donosił, że chęć wzięcia udziału w "Azja Express" zgłasza do stacji coraz więcej gwiazd. Niektóre tabloidy podawały również informację, że jedną z gwiazd, które mają pojawić się w drugiej edycji programu jest Joanna Moro. Jaka jest prawda? Aktorka w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle skomentowała plotki.

Nie, to tylko takie pytania były. Ja mówię oczywiście, jakby ktoś mi zaproponował, no to będziemy rozważać. Przecież nie mówię nie, ja w ogóle nigdy nie mówię nie. Czy ja mówię nie? Zobaczymy - powiedziała Joanna Moro. - Ja mam swoje własne plany, nie Azja, ale Afryka. W tym roku chcę penetrować Afrykę i jadę 6 stycznia. To jest moje marzenia wielkie i moje plany.