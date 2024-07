Joanna Liszowska powoli wraca do show-biznesu. Niedawno pojawiły się informacje o tym, że aktorka odbywa prace społeczne w przedszkolu, do którego została skierowana przez sąd po niefortunnym wypadku samochodowym. Okazało się, że mimo wieszczonego końca jej kariery, wcale się tak nie stanie. Gwiazda będzie kontynuować prace na planie serialu "Przyjaciółki". Zobacz też: Liszowska odbywa prace społeczne w przedszkolu. Wróci jeszcze do show-biznesu?

Choć kariera aktorki najprawdopodobniej wróci na właściwe tory, właśnie pojawiły się doniesienia, że w życiu prywatnym Liszowskiej pojawiły się pewne problemy. Gwiazda ma pewne problemy w porozumieniu z mężem. Okazuje się, że powodem napięć między nimi ma być nowy biznes jej męża. Postanowił on zaryzykować i oprócz posiadanych już biznesów, postawić na coś nowego. Chce kupić klub sportowy. Dotychczas jedynie sponsorował IFK Goeteborg, a teraz chce by stał się on jego własnością. Liszowska jednak nie jest zachwycona tym pomysłem. Podobno obawia się, że kolejna inwestycja całkowicie pochłonie jej małżonką i pozbawi ich życia prywatnego.

