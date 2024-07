To istny baby boom! Zaledwie tydzień temu magazyn "Flesz" potwierdził ciążę Justyny Steczkowskiej, a w tym czasie dowiedzieliśmy się, że mamami wkrótce zostaną: Dorota Gardias, Marzena Sienkiewicz i Dorota Czaja. Teraz do długiej listy dopisujemy kolejne gorące nazwisko - Joanna Liszowska. Magazyn "Party" dowiedział się, że gwiazda również spodziewa się dziecka. Który to już miesiąc?

Reklama

Ponadto w magazynie materiał na temat ciąży księżnej Kate. Jakiej płci będzie jej dziecko i czy rzeczywiście to będzie córka? A Beata Tadla i Jarosław Kret przyłapani na romantycznym spacerze - oni już nawet nie ukrywają swoich czułości. Redakcja "Party" wybrała także najlepiej ubrane gwiazdy na gali rozdania TeleKamer. Zobacz nasze typy >>>

Nie zabraknie także stałych rubryk, takich jak: poradnik Perfekcyjnej Pani Domu, felieton Karoliny Korwin Piotrowskiej, modowy sąd Horodyńskiej i Fijał oraz przepisy na wielkanocne dania według Kasi Cichopek.

Nowe "Party", które ma wyjątkowo aż 116 stron o gwiazdach kupisz już jutro za jedyne 1,99 złotych. Polecamy.

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na gali TeleKamery 2013: