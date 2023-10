Katarzyna Skrzynecka, Marcin Łopucki oraz ich córki Paula i Alikia wystąpili w świątecznej sesji dla magazynu "Party". W grudniowym numerze oprócz rodzinnego wywiadu i zdjęć znajdziecie także kilka wywiadów m. in. z Anną Lewandowską, Małgorzatą Rozenek-Majdan czy Joanną Opozdą. Co jeszcze w numerze?

Katarzyna Skrzynecka z całą rodziną na okładce magazynu "Party"

"To właśnie miłość!" - czytamy na okładce nowego "Party", z której uśmiecha się do nas Katarzyna Skrzynecka wraz z całą rodziną. Aktorka i jej mąż udzielili nam świątecznego wywiadu, w którym opowiedzieli o swoim rodzinnym życiu. W środku znajdziecie również wyjątkową sesję zdjęciową Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina Łopuckiego wraz z córkami Paulą i Alikią. Co jeszcze w numerze?

Anna Lewandowska opowiedziała, jak wygląda jej życie po przeprowadzce do Hiszpanii. Tajemnice rodziny Roberta Lewandowskiego zostaną odkryte. Z kolei Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że ostatnie 10 lat jej życia to prawdziwy rollercoaster zmian. Czy czegoś żałuje? Dziennikarki magazynu "Party" porozmawiały również z Joanną Opozdą. Czy zamierza walczyć z Antonim Królikowskim o synka w sądzie?

Nowy numer "Party" dostępny w sprzedaży już od 19. grudnia 2022roku. Zachęcamy do zakupu.

