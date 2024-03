We wtorkowy wieczór plejada gwiazd zgromadziła się w Teatrze Polskim na premierze "Disney. Koncert spełnionych życzeń", podczas którego znani artyści wykonują niezapomniane przeboje z produkcji Disneya. Na ściance Anna Dereszowska przyciągnęła wzrok w zielonym garniturze, a Filip Chajzer postawił na wygodną bluzę. To jednak dopiero początek! Spójrzcie na kreację Joanny Liszowskiej.

Tak prezentowały się gwiazdy na premierze "Disney. Koncert spełnionych życzeń"

We wtorkowy wieczór w Teatrze Polskim znane osoby ze świata show-biznesu zebrały się, by wspólnie posłuchać największych przebojów z bajek i filmów Disney'a. Tego dnia odbyła się premiera "Disney. Koncert spełnionych życzeń", zorganizowana przez Polsat. Na wydarzeniu Edyta Górniak ma zaśpiewać utwór "Kolorowy wiatr" do bajki "Pocahontas", ale nie tylko ona będzie miała okazję zabłysnąć na scenie. Tego dnia nie zabraknie również takich artystów jak: Roxie Węgiel, Andrzej Piaseczny, Justyna Steczkowska, Oskar Cyms, Kwiat Jabłoni, Sara James, Kuba Badach, Kasia Łaska, Soun'n'Grace. Natomiast wydarzenie poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Adam Zdrójkowski.

Zanim jednak wydarzenie się rozpoczęło wiele znanych nazwisk takich jak: Anna Dereszowska, Barbara Kurdej-Szatan, Marta Żmuda Trzebiatowska czy Filip Chajzer pojawili się na ściance. Kto z nich zaskoczył najbardziej swoją stylizacją?

Koncert będzie emitowany 1 kwietnia o godzinie 20:00 w Polsacie. A już teraz możecie zobaczyć, jak prezentowały się gwiazdy na premierze.

