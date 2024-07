1 z 9

Wczoraj Joanna Krupa była na ustach wszystkich mediów w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Polka na jedną z imprez poprzedzających galę rozdania nagród Grammy przyszła ubrana w sukienkę, która odkrywała sporo jej nagiego ciała i balansowała na niebezpiecznej granicy fatalnej wpadki. Przypomnijmy: Wybuchł skandal z Krupą w roli głównej. Piszą o niej we wszystkich zagranicznych mediach

Okazuje się, że niewiele mogło zabraknąć, a Joanna nie pokazałaby się w tej kontrowersyjnej sukience, mało tego - założyłaby ją inna gwiazda. W krótkim wywiadzie dla amerykańskiej stacji E! Krupa wyznała, że kreacja Michaela Costello została w pierwszej kolejności wysłana do... Jennifer Lopez. Piosenkarka jednak nie zdecydowała się jej włożyć na czerwony dywan, na czym skorzystała seksowna gwiazda "The Real Housewifes of Miami".



Zakochałam się w tej sukience jakiś miesiąc temu, ale on już wysłał ją Jennifer Lopez. Chyba jej się nie spodobała, bo odesłała podarunek. Wtedy błagałam go: "Mogę ją założyć, proszę!" - zdradziła w wywiadzie Joanna.

Zobaczcie Joannę Krupę w bardzo szampańskim nastroju po imprezie w Los Angeles: