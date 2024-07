W czerwcu ruszyły castingi do uwielbianego przez widzów programu "Top Model. Zostań modelką". TVN podjął decyzję, że show powróci na antenę po dłuższej przerwie. Zdecydowano również, że zmianie ulegnie regulamin i do rywalizacji będą mogli stanąć również mężczyźni. Sporej części jury fakt ten bardzo przypadł do gustu. Przypomnijmy: Woliński zrobił coming out? Ten komentarz rozwiewa wątpliwości

W programie z pewnością nie zabraknie największej gwiazdy - Joanny Krupy. Modelka po raz kolejny wcieli się w rolę przewodniczącej jury. Korzystając z pobytu w naszym kraju, Krupa pojawiła się w studiu "Dzień dobry Wakacje", gdzie opowiedziała o uczestnikach, którzy zjawili się castingu. Z jej słów wynika, że między jurorami mogło dochodzić do spięć, bo każdy miał inny typ.



Muszę powiedzieć, że jest dużo przystojnych, fajnych facetów. I to nie tylko chodzi o wygląd, ale też osobowość. Muszę powiedzieć, że chyba na tym samym poziomie co dziewczyny. Jurorzy bardziej patrzą na high fashion - trochę dziwna uroda, bardzo chudziutka. Ja lubię takie na co dzień. Nie lubię za dużo mięśni. Patrzę na fajnego faceta na ulicę, nie tylko modę, że musi fajnie wyglądać. - powiedziała.



Joanna zdradziła także, że w tej edycji pojawił się chłopak o bardzo charakterystycznej urodzie. Być może to właśnie on wygra? Choć jeśli wierzyć w słowa modelki - rywalizacja będzie naprawdę zacięta.



Mamy faceta co jest dziwny, inny... Ma dziwną urodę, nie taka męska, nie kobieca - taka męska. W tym sezonie ciężko będzie wybierać między chłopakiem a dziewczyną. W tym roku przyszło więcej dziewczyn niż w poprzednich sezonach. - dodała.

Czekacie na nowy sezon "Top Model"?

Gwiazdy na castingu do "Top Model":